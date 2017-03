Klagenfurter verkürzen damit in der Halbfinalserie gegen die Bullen auf 1:2

EBEL vom Sonntag:

Halbfinale (best of seven) – 3. Spiel:

Red Bull Salzburg – KAC 2:3 (2:2,0:0,0:1)

Salzburg, 3.400. Tore: Sondell (5./PP), Thomas (19.) bzw. Pance (3.), Popovic (12.), S. Geier (59.). Strafminuten: 6 bzw. 10.

Stand in der Serie: 2:1. Nächstes Spiel am Dienstag in Klagenfurt