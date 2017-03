TV- und Radiotipps für Montag, 20. März

23.20 SCHWERPUNKT Alles Gute, André Heller Schwerpunkt zum 70. Geburtstag. Die wahren Abenteuer des André Heller - Biografische Dokumentation von Andrea Morgenthaler. 0.15 Wer war André Heller? – der 1972 selbstgestaltete Nachruf. 1.15 Ruf und Echo – André Heller. 2003 lud Heller Künstlerkollegen in seinen Garten. 1.45 Im Herzen des Lichts – Die Nacht der Primadonnen 3.00 Stimmen Gottes. Bis 4.15, ORF 2

22.35 TALK Pro und Contra: Türkei-Wahlkampf in Europa – Eskaliert der Streit mit Erdogan? Bei Corinna Milborn diskutieren: Mustafa Yeneroglu (Abgeordneter der Regierungspartei AKP, angefragt), Seyran Ates (Anwältin, Autorin und Menschenrechtsaktivistin), Josef Cap (Vorsitzender des außenpolitischen Ausschusses, SPÖ ) und Franz Fischler (ehemaliger EU-Kommissar). Bis 23.40, Puls 4

22.30 MAGAZIN Kulturmontag Die Themen bei Clarissa Stadler: 1) Schwindende Gründerzeithäuser – Wie sich Wiens Stadtbild radikal ändert. 2) August Diehl spielt in einem neuen Film den jungen Karl Marx. Diehl ist zu Gast im Studio. 3) Der Koch als Künstler – Die Küche als neues Atelier. Bis 23.20, ORF 2

21.10 MAGAZIN Thema Christoph Feurstein präsentiert folgende Themen: 1) Mordversuch vor Polizisten – das Opfer klagt an. 2) Kopftuch – religiöses Symbol oder Privatangelegenheit? 3) André Heller – ein Unbequemer wird 70. Bis 22.00, ORF 2

19.45 MAGAZIN Klartext: Familienbeihilfe – Ist jedes Kind wirklich gleich viel wert? Martin Thür befragt Familienministerin Sophie Karmasin ( ÖVP ) zu ihren Plänen, die Familienbeihilfe für im Ausland lebende Kinder zu kürzen. Ein Interview mit dem ungarischen Minister Zoltán Balok sagte dieser Minuten vor der Aufzeichnung ab, an seiner statt spricht Maria Rauch-Kallat, Präsidentin der Gesellschaft Österreich Ungarn, über die Auswirkungen der geplanten Reform auf das Verhältnis zwischen den beiden Ländern. Bis 19.45, ATV 2 und atv.at, 23.25 auf ATV

19.45 REPORTAGE Re: Allah liebt euch alle Ludovic-Mohamed Zahed ist der erste schwule Imam. Der Franzose predigt seine tolerante Version des Islam in ganz Europa – und das, obwohl Homosexualität in weiten Teilen der islamischen Welt schwer bestraft wird. Bis 20.15, Arte

Radiotipps

8.55 MAGAZIN

Vom Leben der Natur: Borneos Reptilien Die Zoologin Silke Schweiger über Flugfrösche, gleitende Echsen und segelnde Schlangen. Mo-Fr, bis 9.00, Ö1

9.05 WISSEN

Radiokolleg Diese Woche lernt man mehr über den Verdauungsapparat – "eine Reise durch den Darm". 9.30 Jobprofil Programmierer/in – Vom Nerd zum Star. 9.45 Lexikon der österreichischen Popmusik. Mo-Do, jeweils bis 10.00, Ö1

11.00 TRADITION

Radio Irani: Persisches Neujahr Spezialsendung über Nouruz und den Frühlingsbeginn. Bis 13.00, Orange 94.0 in Wien und im Web auf o94.at

15.00 MAGAZIN

Connected Artist of the Week von FM4 ist Sookee. Die feministische Berliner Rap-"Quing" und Linguistin über queere Tiere, Rechtsruck, Neonazi-Kinder, Schulhof-Bullies, Gleichberechtigung im Haushalt. Bis 19.00, FM4

17.55 WISSEN

Betrifft: Geschichte – Kreuzzüge Stephan Köhler, Historiker und Mitarbeiter am Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte der Universität Mannheim, über religiösen Kampf und kulturellen Austausch. Mo-Fr, jeweils bis 18.00, Ö1

18.25 REPORTAGE

Journal-Panorama: Grenzgeschichten zwischen USA und Mexiko Wo Donald Trump seine Mauer errichten will. Eine Reise auf beiden Seiten des Zauns auf den Spuren von Einwanderern und Mauerbau. Bis 18.55, Ö1

20.00 MAGAZIN

Sound.Check: Schweden trifft Linz Am Samstag präsentierte Anna Katt ihre neue CD in den Kammerspielen, zwei Tage später ist sie live zu Gast, um über ihre Platte zu plaudern. Bis 21.00, RadioFro, 105,0 im Großraum Linz und http://fro.at/livestream

21.00 FEATURE

Tonspuren: Georgi Gospodinow Feature über den bulgarischen Schriftsteller und die Schönheit des Vergänglichen: "In einer Hinsicht haben doch alle ihre Heimat verloren, wir sind alle Migranten aus dem Land der Kindheit." Bis 21.40, Ö1

22.00 MAGAZIN

Heartbeat Auf ihrem sechsten Album Semper Femina macht Laura Marling sich auf die Suche nach der Muse und findet ausgerechnet in der Lyrik eines Rainer Maria Rilke einen, wie sie meint, weiblichen Zugang zum Umgang mit dem Schrecklichen in der Schönheit. Robert Rotifer hat Marling in London interviewt. Bis 0.00, FM4 (Sebastian Fellner, Harald Fidler, 20.3.2017)