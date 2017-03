Burgstaller assistiert zum nächsten Schalke-Sieg

Königsblaue setzen Aufschwung mit 1:0 in Mainz fort

Mainz – Schalke 04 befindet sich nach dem Einzug ins Viertelfinale der Fußball-Europa-League auch in der deutschen Bundesliga im Aufwind. Die Gelsenkirchner landeten am Sonntag mit einem 1:0 in Mainz den erst zweiten Auswärtssieg der laufenden Ligasaison. ÖFB-Teamstürmer Guido Burgstaller leistete zum Goldtor durch Sead Kolasinac die Vorarbeit (50.).

Für Burgstaller war es das zweite Assist im Schalke-Dress. Kolasinac verwertete einen Doppelpass mit dem 27-jährigen Kärntner, der in der 83. Minute ausgewechselt wurde. Burgstaller kehrt diese Woche nach einem Jahr Pause wieder ins ÖFB-Team zurück. Sein Kollege Alessandro Schöpf spielte rechts im Mittelfeld durch und sah ebenso wie Burgstaller die Gelbe Karte.

Die Schalker sind mittlerweile vier Pflichtspiele ungeschlagen. Auf einen Europacup-Platz fehlen vorerst vier Punkte. Die Mainzer liegen nach der zweiten Niederlage in Folge nur noch zwei Zähler vor dem Relegationsplatz. Karim Onisiwo stand erneut nicht im Aufgebot. Der 25-Jährige, im Herbst noch im ÖFB-Team, befindet sich nach einer Fußverletzung seit Wochen im Aufbautraining. (APA, 19.3.2017)