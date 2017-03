Das Darknet im "Tatort": Borowski fischt im dunklen Netz – Top oder Flop?

Wien/Kiel – In "Borowski und das dunkle Netz" wird Jürgen Sternow, der Leiter der Spezialabteilung Cyber-Crime des Landeskriminalamtes in Kiel, Opfer eines Mordanschlags. Klaus Borowski (Axel Milberg) und Sarah Brandt (Sibel Kekilli) jagen einen Täter, der in keinerlei Beziehung zum Opfer steht und es mit allen Tricks versteht, sich im Darknet zu verbergen. Letzte "Tatort"-Klappe für Sibel Kekilli, die das Ermitteln satt hat.