Tausende Menschen demonstrierten für vereintes Europa

Bewegung "Pulse of Europe" findet europaweit Unterstützer – Auch kleine Demonstration in Wien

Berlin – Mehrere tausend Menschen haben am Sonntag in Deutschland erneut für ein vereintes Europa demonstriert. In Frankfurt am Main nahmen laut Polizei etwa 3.000 Menschen, in Berlin etwa 2.000 Menschen und in München etwa tausend Menschen an den Aufzügen der Bürgerbewegung "Pulse of Europe" teil. Auch in Wien gingen ein paar Dutzend Menschen laut Polizeiangaben friedlich demonstrieren.

foto: robert newald/standard Mehrere Dutzend Menschen....





foto: robert newald/standard ...nahmen in Wien an der Demonstration teil.

foto: robert newald/standard Auch junge Besucher konnte die Bürgerbewegung "Pulse of Europe" auf den Wiener Karlsplatz locken.

Auch in vielen deutschen Städten demonstrierten trotz häufig schlechten Wetters viele hundert Menschen. Die Initiatoren der Bürgerbewegung "Pulse of Europe" wollen nach eigenen Angaben einen Beitrag dazu leisten, dass es auch nach den bevorstehenden Wahlen in Frankreich und Deutschland ein vereintes, demokratisches Europa gibt. In Koblenz etwa traten die Demonstranten unter dem Motto "restons ensemble" – zusammen bleiben – auf und bildeten mit Schildern eine französische Flagge.

Die Anhänger der Bewegung demonstrieren jeden Sonntag in Städten der Europäischen Union. Wöchentlich kommen neue Orte hinzu, an diesem Sonntag sollen es 59 Städte in neun Ländern gewesen sein, wo sich nach Angaben der Organisatoren Menschen beteiligten. Die erste Kundgebung fand im November vergangenen Jahres statt. (APA, 19.3.2017)