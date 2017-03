Hirscher auch im Slalom von Aspen auf Siegkurs

Österreichs Ski-Gott fährt befreit auf – Führung nach erstem Lauf vor dem Schweden Myhrer, Matt auf Rang vier

Aspen – Ski-Weltcup-Gesamtsieger Marcel Hirscher liegt nach Teil eins des finalen Slaloms in Aspen in Führung. Der Salzburger war am Sonntag 0,08 Sekunden schneller als der Schwede Andre Myhrer, Vierter war der Tiroler Michael Matt (+0,37). Vizeweltmeister Manuel Feller (+1,30) musste sich mit dem 16. Zwischenrang begnügen. Start des zweiten Durchgangs ist um 19.30 Uhr MEZ. (APA, 19.3.2017)

Erster Slalom-Durchgang in Aspen:

1. Marcel Hirscher (AUT) 43,12 Sek.

2. Andre Myhrer (SWE) 43,20 +0,08

3. Stefano Gross (ITA) 43,47 +0,35

4. Michael Matt (AUT) 43,49 +0,37

5. Henrik Kristoffersen (NOR) 43,60 +0,48

6. Felix Neureuther (GER) 43,65 +0,53

7. Manfred Mölgg (ITA) 43,66 +0,54

8. Alexander Choroschilow (RUS) 43,73 +0,61

9. Linus Straßer (GER) 43,92 +0,80

10. Luca Aerni (SUI) 43,99 +0,87