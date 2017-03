Liste islamischer Kindergärten in Wien soll bis Herbst stehen

Studienergebnisse über salafistische Einflüsse in Kindergärten sollten ursprünglich im Mai vorliegen

Wien – Die großangelegte Untersuchung islamischer Kinderbetreuungseinrichtungen in Wien braucht mehr Zeit. Eigentlich sollte das Autorenteam – Ednan Aslan (Universität Wien), Susanne Heine (Uni Wien, Evangelisch-Theologische Fakultät), Maria Fürstaller (Uni Wien und FH Campus Wien), Elisabeth Raab-Steiner (FH Campus Wien), Wolfgang Mazal (Uni Wien) und der Diplomsoziologe Kenan Güngör – seine Ergebnisse im Mai präsentieren. Der Termin wurde aber jetzt auf Herbst verschoben.

Schon die nicht repräsentative Vorstudie von Ednan Aslan hatte gewaltiges Echo und politische Auseinandersetzungen bis auf Bundesebene ausgelöst – der STANDARD berichtete. Der Islamforscher war zu dem Ergebnis gekommen, dass es in Kindergärten salafistische und islamistische Einflüsse gebe. Wörtlich heißt es in der Evaluierung ausgewählter Kindergärten und -gruppen in Wien: "Es ist davon auszugehen, dass salafistische beziehungsweise islamistische Organisationen in der Kinderbetreuung nicht so einfach auf ihre politischen Ziele verzichten können." Religiöse Erziehung und damit in Zusammenhang stehende Wertevermittlung würden besonders hervorgehoben. Vonseiten der islamischen Kindergärten habe es wenig Interesse gegeben, am Forschungsprojekt teilzunehmen, wurde kritisiert.

Positive Grundeinstellung

Ihre Empfehlung lautete: Es sollte überprüft werden, ob bei Trägervereinen "eine positive Grundeinstellung gegenüber Staat und Gesellschaft vorliegt". Dabei solle es Unterstützung von externen Experten im Bereich der Islamismusforschung geben – denn eine Prüfung durch den Verfassungsschutz reiche hier "bei weitem" nicht aus. Ziel müsse sein, Kindergärten und -gruppen "von islamistischen beziehungsweise salafistischen Trägervereinen zu entkoppeln".

In Wien gibt es rund 150 islamische Kindergärten und 450 islamische Kindergruppen, die Zahl der Kinder, die solche Einrichtungen besuchen, wird auf über 10.000 geschätzt. In der Statistik wurden islamische Kindereinrichtungen bisher nicht ausgewiesen; katholische und evangelische schon. In der von der Stadt Wien und Integrationsminister Sebastian Kurz (ÖVP) in Auftrag gegebenen Studie wird erstmals eine Liste mit allen islamischen Kinderbetreuungseinrichtungen, deren Betreibern und Trägervereinen erstellt.

Inhaltlich wird untersucht, welche Werte und Normen in islamischen Kindergärten tatsächlich gelebt werden. Auch die verwendeten Sprachen, den religiösen Hintergrund oder die Annahme von Sprachförderangeboten will man sich genauer ansehen. Erforscht wird zudem die Erwartungshaltung der Eltern. (simo, 20.3.2017)