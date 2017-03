Kraft nach Weltrekord auch "Raw-Air"-Gesamtsieger

Tagessieg in Vikersund an Polen Stoch, Hayböck Dritter – 60.000 Euro Sieg-Prämie

Vikersund – Stefan Kraft hat einen Tag nach seinem Skiflug-Weltrekord auch den Gesamtsieg in der neuen "Raw-Air"-Serie fixiert. Der fünfte Rang mit 237,5 und 215 Metern genügte am Sonntag in Vikersund dem Doppel-Weltmeister, um sich vor dem polnischen Tagessieger Kamil Stoch (238,5/237) und dem Deutschen Andreas Wellinger den Siegerscheck über 60.000 Euro zu sichern.

Nach Krafts 215-m-Flug hatte Wellinger als Spitzenreiter (242 m) die Chance auf den Gesamtsieg, musste aber schon nach 166 m zu Boden und wurde nur 18. Bester Österreicher am Sonntag war Michael Hayböck als Dritter (241,5/222,5) hinter dem Japaner Noriaki Kasai. (APA, 19.3.2017)

Aktuelle Wertungen im Skisprung-Weltcup nach dem SKiflug-Bewerb in Vikersund

1. Stefan Kraft (AUT) 1465

2. Kamil Stoch (POL) 1434

3. Daniel-Andre Tande (NOR) 1181

4. Andreas Wellinger (GER) 1001

5. Maciej Kot (POL) 945

6. Domen Prevc (SLO) 938

7. Michael Hayböck (AUT) 752

8. Markus Eisenbichler (GER) 697

9. Manuel Fettner (AUT) 683

10. Peter Prevc (SLO) 650

Weiter: 20. Andreas Kofler (AUT) 307 34. Gregor Schlierenzauer (AUT) 94 37. Markus Schiffner (AUT) 81 42. Clemens Aigner (AUT) 50 58. Stefan Huber (AUT) 14 65. Florian Altenburger (AUT) 4 69. Elias Tollinger (AUT) 2 71. Daniel Huber (AUT) 1 74. Thomas Hofer (AUT) 0



Nationencup:

1. Polen 5316

2. Österreich 5053

3. Deutschland 4847

4. Norwegen 3805

5. Slowenien 3353