Seit dem Jahr 1969 gehen 76 Löwen auf das Konto des Unternehmens

Wien/Cannes – Drei Monate vor Beginn des Werbefestivals in Cannes gibt es bereits die erste Auszeichnung: Die Jury kürte das US-Unternehmen Burger King zum "Creative Marketer of the Year".

Die Begründung: Seit dem Jahr 1969 konnte Burger King 76 Löwen beim wichtigsten Werbefestival der Welt verbuchen, darunter zwei Grand Prix letztes Jahr.

Die Cannes Lions gehen heuer vom 17. bis 24. Juni über die Bühne. (red, 19.3.2017)