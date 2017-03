Frenzel fixiert fünften Gesamtweltcup-Sieg

Deutscher krönt sich in Schonach wieder zum Langlauf-König – Gruber zum Saisonabschluss Sechster

Schonach – Eric Frenzel hat zum fünften Mal in Serie den Gesamtweltcup der Nordischen Kombinierer geholt. Der 28-jährige Deutsche gewann am Sonntag vor Heimpublikum in Schonach den letzten Saisonbewerb. Sein teaminterner Rivale Johannes Rydzek kam nicht über Platz 9 hinaus. Frenzel baute mit seinem zehnten Saisonerfolg im 23. Bewerb den Vorsprung auf Doppelweltmeister Rydzek (8 Siege) noch deutlich aus.

Während die in diesem Winter besonders dominanten Deutschen den 21. Saisonsieg feierten, gingen die Österreicher einen Tag nach Platz zwei von Wilhelm Denifl leer aus. Bester ÖSV-Mann war diesmal Ex-Weltmeister Bernhard Gruber als Sechster. Nach dem WM-Winter stehen für die rot-weiß-rote Mannschaft kein einziger Sieg, aber immerhin fünf Podestplätze durch Mario Seidl und Wilhelm Denifl (je 2) sowie Gruber (1) zu Buche.