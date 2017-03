Unbelehrbare Online-Betrügerin schlug erneut in Oberösterreich zu

Spielkonsole im Internet zum Verkauf angeboten und nicht geliefert – 32-Jährige bereits mehrfach wegen Betrugs angezeigt

Eine unbelehrbare Betrügerin hat erneut in Oberösterreich zugeschlagen. Die 32-Jährige aus der Steiermark hat auf einer Internetverkaufsplattform eine Spielkonsole angeboten und die Ware trotz Bezahlung des Verkaufspreises nicht geliefert. Die Frau, die bereits in Österreich und Deutschland mehrfach wegen Betrugs belangt worden ist, wird erneut angezeigt, so die oberösterreichische Polizei.

200 Euro für nicht gelieferte Konsole

Ein 44-jähriger Mann aus Anreit (Bezirk Rohrbach) überwies den vereinbarten Kaufpreis von 200 Euro für die Spielkonsole. Der Mann erhielt das Gerät aber nicht. Das Inserat im Internet wurde gelöscht und es konnte nur mehr per Handynachrichtendienst Kontakt gehalten werden. Bei den Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass hinter dem Betrug die 32-Jährige steckt. Die Frau dürfte sich laut Polizei mit den Machenschaften ihren Lebensunterhalt finanziert haben. (APA, 19.3.2017)