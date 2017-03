18-Jährige krachte mit Auto in Wiener U-Bahnstation Schottentor

Zwei Schwer- und zwei Leichtverletzte – 1,25 Promille, kein Führerschein und zu schnell unterwegs

Wien – Eine 18-Jährige ist in der Nacht auf Sonntag mit einem Auto in der Wiener Innenstadt in die U-Bahnstation Schottentor gekracht. Das teilten die Wiener Berufsrettung und die Polizei mit. Die Lenkerin und eine 17-jährige Insassin wurden schwer, zwei weitere Insassen leicht verletzt. Die Lenkerin war offenbar ohne Führerschein und betrunken unterwegs.

Die 18-Jährige war um 3.00 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen und in die Glaskuppel beim Abgang zur Station gefahren. Die Berufsrettung war mit mehreren Teams im Einsatz. Die Lenkerin erlitt schwere Verletzungen am Kopf und an den Beinen. Eine 17-Jährige im Fahrzeug wurde ebenfalls schwer verletzt. Ein 24-Jähriger und der 19-jährige Beifahrer kamen hingegen mit Prellungen davon.

An der Glaskuppel und am Wagen entstanden schwere Schäden. Es stellte sich heraus, dass die 18-Jährige gar keine Lenkberechtigung hatte. Außerdem war sie alkoholisiert. Ein Test ergab 1,25 Promille. (APA, 19.3.2017)