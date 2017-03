Start-up will 2018 das erste LTE-Netz auf dem Mond errichten

Part-Time-Scientists plant private Mondmission mit Rovern, die per LTE kommunizieren

Das Berliner Start-up Part-Time-Scientists will hoch hinaus. Das Unternehmen plant derzeit eine private Mondmission. 2018 will es auf dem Erdtrabanten das erste LTE-Netz errichten. "Wir wollen zeigen, dass LTE auf dem Mond funktioniert", sagt Chef Robert Böhme zur Nachrichtenagentur dpa.

Stromsparend

Auf der Cebit, die am 20. März in Hannover startet, will man die zwei Rover Lunar Quattro von Audi und das Landemodul Alina vorstellen, mit denen es auf den Mond gehen soll. Zur Kommunikation zwischen der Raumkapsel und den Fahrzeuge sowie zur Datenübertragung auf die Erde soll ein LTE-Netz zum Einsatz kommen. Im Vergleich zu bisherigen Übertragungstechniken benötigt LTE weniger Energie, die Fahrzeuge können dadurch länger betrieben werden, erklärt Böhme. Zudem sollen Fotos schneller und in höherer Qualität zur Erde geschickt werden können.

audi deutschland

Das Mondnetz soll in Zusammenarbeit mit dem Mobilfunker Vodafone entstehen. Im kommenden Jahr soll die Ausrüstung mit einer Falcon-Trägerrakete von Cape Canaveral aus zum Erdtrabanten gebracht werden. Rover und Basisstation sollen danach auf dem Mond bleiben und zukünftigen Missionen zur Verfügung gestellt werden. (red, 19.3.2017)