Verletzte bei Explosion in einem Brüsseler Gebäude

Bürgermeister vermutet Gasaustritt

Brüssel – Bei einer Explosion in einem Gebäude in Brüssel sind am Samstag nach Medienberichten mindestens sechs Menschen verletzt worden. Die Zahl der Verletzten nannte die Polizei dem Sender RTBF. Der Bürgermeister der betroffenen Gemeinde Saint-Gilles, Charles Picque, vermutete als Ursache den Austritt von Gas.

Feuerwehrsprecher Pierre Meys bestätigte dem Sender RTL eine große Explosion an der Chaussee de Waterloo im Süden der belgischen Hauptstadt. Das Feuer habe ein dreistöckiges Gebäude erfasst. (APA, 18.3.2017)