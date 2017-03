Admira prolongiert Serie mit Sieg gegen Sturm

Maria Enzersdorf – Sturms Mini-Siegesserie ist gerissen. Am Samstag unterlagen die Grazer bei Admira Wacker in der 26. Runde der Fußball-Bundesliga mit 0:1 (0:0) und verließ nach zwei Erfolgen en suite den Platz wieder als Verlierer. Sturm ging in einer von heftigem Wind dominierten Partie durch das neunte Saisontor von Christoph Monschein (69.) k.o. und ließ wertvolle Punkte im Kampf um Platz drei liegen.

Stimmen

Damir Buric (Admira-Trainer): "Wir haben gewusst, das Sturm sehr gut ist, das haben sie in der ersten Hälfte auch gezeigt. Da haben wir in der Anfangsphase auch Glück gehabt. Dann haben wir uns gefangen. In der zweiten Hälfte haben wir die Räume besser zugestellt und waren auch vor dem Tor gefährlich. Nach vorne haben wir gut kombiniert. Gratulation, meine Elf hat sich jetzt ein paar freie Tage verdient."

Franco Foda (Sturm-Trainer): "In der ersten Hälfte waren wir sehr gut im Spiel, auch mit dem Wind im Rücken, haben zwei Sitzer gehabt. Wir haben eine einzige Chance zugelassen. In der zweiten Hälfte hat sich das Spiel gedreht, wir waren nicht mehr so wachsam und aggressiv und waren nicht mehr so gut."