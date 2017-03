Stefan Kraft verbessert Weltrekord auf 253,5 m

Die durch diese Leistungen in den Hintergrund geratene Zwischenwertung in der Teamkonkurrenz führen die Norweger mit 818,1 Punkten nur 0,5 Zähler vor Polen und 39,1 vor Österreich an. (APA, 18.3.2017)

Weltrekord-Entwicklung im Skifliegen seit 1966 (ausgewählte Stationen):

1966 Vikersund Björn Wirkola (NOR) 146 m

1967 Vikersund Reinhold BACHLER (AUT) 154

1969 Planica Björn Wirkola (NOR) 160

1976 Oberstdorf Toni INNAUER (AUT) 176

1981 Oberstdorf Armin KOGLER (AUT) 180

1984 Oberstdorf Matti Nykänen (FIN) 185

1985 Planica Matti Nykänen (FIN) 191

1986 Kulm Andreas FELDER (AUT) 191

1987 Planica Pjotr Fijas (POL) 194

1994 Planica Martin HÖLLWARTH (AUT) 196

1994 Planica Toni Nieminen (FIN) 203

1997 Planica Espen Bredesen (NOR) 210

1999 Planica Tommy Ingebrigtsen (NOR) 219,5

2000 Planica Thomas HÖRL (AUT) 224,5

2000 Planica Andreas GOLDBERGER (AUT) 225

2003 Planica Matti Hautamäki (FIN) 231

2005 Planica Björn Einar Romören (NOR) 234,5

2005 Planica Matti Hautamäki (FIN) 235,5

2005 Planica Björn Einar Romören (NOR) 239

2011 Vikersund Johan Remen Evensen (NOR) 246,5

2015 Vikersund Peter Prevc (SLO) 250

2015 Vikersund Anders Fannemel (NOR) 251,5

2017 Vikersund Robert Johansson (NOR) 252 (18.3.)

2017 Vikersund Stefan KRAFT (AUT) 253,5 (18.3.)

Anmerkung: Der weiteste Flug aller Zeiten gelang Dmitrij Wassilijew am 15.2.2015 mit 254 Metern, der Russe stürzte allerdings nach der Landung.