Arsenal verliert wieder – Wenger vor dem Aus?

Bittere siebente Saison-Niederlage bei West Bromwich – Arsene Wenger zu seiner Zukunft: "Ihr werdet es bald wissen"

West Bromwich – Arsenal hat in der englischen Fußball-Premier-League einen weiteren Dämpfer erlebt. Die "Gunners" verloren am Samstag mit 1:3 bei West Bromwich Albion. Craig Dawson (12., 75.) und der eingewechselte Hal Robson-Kanu (55.) besiegelten die siebente Saisonniederlage für Arsenal, das durch Alexis Sanchez (15.) zwischenzeitlich zum Ausgleich gekommen war.

Weiteres Pech für die Londoner: Torhüter Petr Cech verletzte sich und musste schon nach 37 Minuten ausgewechselt werden. Für ihn kam David Ospina ins Spiel. In der Premier-League-Tabelle bleibt Arsenal mit 50 Punkten auf Platz fünf stehen und hat fünf Punkte Rückstand auf den Tabellenvierten Liverpool, der am Sonntag beim Dritten Manchester City antreten muss.

In Erklärungsnot war nach der Niederlage auch Arsenals Langzeittrainer Arsene Wenger. Wieder einmal wurde der Franzose zu seiner Zukunft bei den "Gunners" befragt, die er seit fast 21 Jahren betreut. Wenger blieb kryptisch: "Ich weiß, was ich in Zukunft machen werde. Ihr werdet es bald wissen", kündigte der 67-Jährige an. Sein Vertrag bei Arsenal läuft mit Saisonende aus. (APA, 18.3.2017)