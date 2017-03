Denifl knapp am zweiten Weltcup-Sieg vorbei

Tiroler Weltcup-Zweiter in Schonach – Frenzel baut vor Schlusstag Weltcupführung vor Rydzek aus

Schonach – Der Tiroler Wilhelm Denifl hat am Samstag als Zweiter des Weltcup-Bewerbs der Nordischen Kombination in Schonach sein bestes Saisonresultat egalisiert. Der 36-Jährige musste nach dem zweiten Platz im Springen nur dem Deutschen Eric Frenzel auf der Zielgeraden den Vortritt lassen und verpasste seinen zweiten Weltcupsieg um 3,4 Sekunden.

Frenzel baute mit dem neunten Saisonsieg in der Gesamtwertung seinen Vorsprung auf den Vierfach-Weltmeister Johannes Rydzek auf 54 Punkte aus. Rydzek stürzte auf der Zielgeraden an zweiter Position, als er zum Überholen Frenzels ansetzen wollte und wurde Dritter (+7,1 Sek.). Frenzel könnte am Sonntag als erster Kombinierer den fünften Gesamtsieg im Weltcup fixieren. (APA, 18.3.2017)

Ergebnisse des Weltcup-Bewerbs der Nordischen Kombination in Schonach am Samstag:

1. Eric Frenzel (GER) 28:14,0 Min. (7. im Springen/10. im Langlauf) – 2. Wilhelm Denifl (AUT) +3,4 Sek. (2./14.) – 3. Johannes Rydzek (GER) 7,1 (9./11.) – 4. Akito Watabe (JPN) 12,6 (14./7.) – 5. Jan Schmid (NOR) 14,8 (16./6.) – 6. Mario Seidl (AUT) 17,3 (5./17.). Weiter: 10. Bernhard Gruber 28,3 (28./2.) – 13. Philipp Orter 40,8 (24./8.) – 21. Lukas Klapfer 1:18,5 (26./21.) – 38. David Pommer 2:50,2 (40./29.) – 39. Paul Gerstgraser (alle AUT) 3:09,3 (48./20.)

Weltcup-Gesamtwertung nach 22 von 23 Bewerben: 1. Frenzel 1.634 – 2. Rydzek 1.580 – 3. Fabian Rießle (GER) 1.053 – 4. A. Watabe 1.026 – 5. Björn Kircheisen (GER) 738 – 6. Seidl 697 – 7. Denifl 442. Weiter: 11. Gruber 396 – 17. Orter 320 – 19. Franz-Josef Rehrl (AUT) 294 – 20. Pommer 274 – 26. Gerstgraser 205 – 28. Klapfer 191

Nationencup: 1. Deutschland 6.474 – 2. Österreich 3.293 – 3. Norwegen 2.712