Wohnungsbrand in Berlin: Tote hatte Stichverletzungen

Feuerwehr fand Freitagabend die tote Frau in Berlin-Kreuberg

Berlin – Nach einem Brand ist in einer Wohnung im Berliner Stadtteil Kreuzberg eine tote Frau gefunden worden. Nach Polizeiangaben wies die Leiche Stichverletzungen auf. Ob die Verletzungen zum Tod geführt haben, muss eine Obduktion klären. Die Mordkommission war vor Ort.



Der Brand war am Freitagabend gegen 21 Uhr in einer Erdgeschoßwohnung ausgebrochen. Als die Feuerwehr den Brand löschte, fand sie die leblose Frau. Zur Brandursache machte die Polizei am frühen Samstagmorgen zunächst keine Angaben. (APA, 18.3.2017)