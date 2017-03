Vanek riecht mit Florida wieder Richtung Playoffs

Knapper Auswärtssieg in New York gegen Grabner und Rangers

New York – Die Florida Panthers haben sich in der National Hockey League (NHL) mit einem Sieg nach Penaltyschießen bei den New York Rangers im Rennen um die Play-off-Plätze gehalten. Die Gäste mit Thomas Vanek setzten sich am Freitag gegen die Rangers mit dessen österreichischem Landsmann Michael Grabner 4:3 durch.

Thomas Vanek steuerte im Madison Square Garden einen Assist zum 2:2 für die Panthers bei. Grabner vergab für die Rangers seinen schlussendlich entscheidenden Versuch im Shootout, nachdem zuvor Aleksander Barkov als einziger Schütze getroffen hatte.

Florida liegt nach dem ersten Sieg in den vergangenen fünf Auswärtsspielen mit 73 Punkten immer noch fünf Zähler hinter dem zweiten Wildcard-Platz der Eastern Conference. Zwölf Spiele bleiben den Panthers noch. Die Rangers steuern mit 91 Punkten klar auf Play-off-Kurs. (APA, 18.3.2017)

Ergebnisse National Hockey League (NHL) vom Freitag: New York Rangers (mit Grabner) – Florida Panthers (mit Vanek/1 Assist) 3:4 n.P., Calgary Flames – Dallas Stars 3:1, Anaheim Ducks – Buffalo Sabres 1:2 n.P., Pittsburgh Penguins – New Jersey Devils 6:4.