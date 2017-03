Solidaritätskundgebung für entmachtete südkoreanische Präsidentin

Park war über Korruptionsaffäre gestolpert

Seoul – In der südkoreanischen Hauptstadt Seoul haben rund 2.000 Menschen für die Wiedereinsetzung der abgesetzten Staatschefin Park Geun-hye demonstriert. Der Protestzug folgte am Samstag symbolisch einem schwarzen Leichenwagen, der mit Nationalflaggen geschmückt war. Auch die Demonstranten trugen Nationalflaggen, etwa hundert Teilnehmer hielten eine riesige Fahne in die Höhe.

Park war vorige Woche wegen eines Korruptionsskandals endgültig ihres Amtes enthoben worden. Im Zentrum der Affäre steht Parks inzwischen inhaftierte Vertraute Choi Soon-sil. Sie soll ihre Beziehungen zu Park genutzt haben, um Millionenspenden für Stiftungen einzutreiben und sich dabei persönlich zu bereichern. Außerdem soll sich Choi in die Regierungsgeschäfte eingemischt haben. Die Staatsanwaltschaft will Park am Dienstag als Verdächtige befragen.

Für Parks Entmachtung hatten in den vergangenen Wochen immer wieder zehntausende Südkoreaner demonstriert. Am 9. Mai soll nun ein neues Staatsoberhaupt gewählt werden. (APA/AFP, 18.3.2017)