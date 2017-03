Sicherheitskräfte erschossen Mann am Pariser Flughafen

Der Mann hatte einem Soldaten die Waffe entwendet. Der Flugverkehr wurde ausgesetzt, das Innenministerium spricht von einem Anschlagsversuch

Paris – Am Pariser Flughafen Orly ist am Samstag ein mutmaßlicher Attentäter erschossen worden. Zuvor habe er gegen 8 Uhr 30 in der Halle 1 des Airports einem Soldaten die Waffe entwendet und sich dann in ein Geschäft geflüchtet, sagte ein Sprecher des französischen Innenministeriums. Es handelt sich demnach um einen Anschlagsversuch.

Laut dem Ministeriumssprecher wurde eine Sicherheitszone eingerichtet. Ein großes Polizeiaufgebot sei vor Ort. Eperten prüften, ob der Täter Sprengstoff bei sich hatte, fanden jedoch nichts. Der südlich von Paris gelegene Flughafen wurde evakuiert. Die Einsatzkräfte wollten sichergehen, dass der Mann keine Komplizen hatte.

Flugverkehr gesperrt

Der gesamte Flugverkehr des Airports wurde am Samstagvormittag ausgesetzt, wie die zivile Luftfahrtbehörde DGAC mitteilte. Beide Terminals wurden gesperrt, ankommende Flüge teilweise auf den Airport Charles de Gaulle, dem größeren der beiden Pariser Flughäfen, umgeleitet.

Der 54-jährige Fluggast Franck Lecam sagte der Nachrichtenagentur AFP, er sei in der Schlange für einen Flug nach Tel Aviv gestanden, als er drei oder vier Schüsse gehört habe. Ein Sicherheitsbeamter habe ihm nach der Evakuierung gesagt, der Vorfall habe sich an den Gates 37 und 38 der Flüge von Turkish Airlines ereignet.

Der Soldat, dessen Waffe der Mann genommen hatte, gehörte laut den Angaben des Innenministeriums zur Anti-Terror-Mission "Sentinelle".

Zweiter Vorfall bei Straßenkontrolle

Ein zweiter Vorfall ereignete sich bei einer Straßenkontrolle im Norden der Hauptstadt. Die Tat in Stains hatte sich etwa anderthalb Stunden vor dem Anschlagsversuch in Orly zugetragen. Dabei habe ein Polizeibeamter eine Schussverletzung erlitten, sagte der Sprecher des Innenministeriums. Es sei nicht klar, ob die beiden Vorfälle in Verbindung zueinander stehen, so der Sprecher.

Aus Polizeikreisen verlautete jedoch, dass ein Zusammenhang sehr wohl bestehe. Demnach ist der am Flughafen getötete mutmaßliche Attentäter den Behörden als muslimischer Extremist bekannt gewesen. Er sei auf den Beobachtungslisten gestanden, hieß es am Samstag in den Kreisen. Bei dem Mann handle es sich um dieselbe Person, die zuvor im Norden von Paris bei einer Straßenkontrolle auf Beamte geschossen habe.

Unklare Hintergründe

Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Die für Anti-Terror-Maßnahmen zuständige Staatsanwaltschaft erklärte, sie habe zu beiden Fällen Ermittlungen aufgenommen.

Frankreich war in den vergangenen Jahren mehrfach Ziel von Terroranschlägen. Erst vor einigen Wochen war nahe dem Pariser Louvre-Museum ein Mann niedergeschossen worden, der sich mit Macheten auf eine Militärpatrouille gestürzt hatte. Wegen der Terrorgefahr patrouillieren Soldaten an Flughäfen, Bahnhöfen und anderen gefährdeten Orten. (APA, Reuters, red, 18.3.2017)