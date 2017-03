Dortmund mühte sich mit Ingolstadt

Aubameyang erzielte den einzigen und spielentscheidenden Treffer

Dortmund – Dank des starken Torhüters Roman Bürki hat Borussia Dortmund seinen dritten Tabellenrang in der deutschen Fußball-Bundesliga gefestigt. Mit dem 1:0 über den FC Ingolstadt gelang der sechste Erfolg in den jüngsten sieben Pflichtspielen. Pierre-Emerick Aubameyang (14.) sorgte am Freitag mit seinem 23. Saisontor für den verdienten, aber mühsamen Sieg des seit nun 33 Heimspielen ungeschlagenen BVB.

Zweiter Matchwinner für die Gastgeber war Bürki, der mit starken Aktionen in der ersten Halbzeit Gegentreffer verhinderte. Bei einer Attacke an Dario Lezcano im Strafraum (52.) hatte der Schweizer dann Glück, dass kein Elfer gegeben wurde. Ingolstadt mit Markus Suttner und Lukas Hinterseer (ab 90.) präsentierte sich gegen den Vizemeister trotz sieben Punkten Rückstand auf die rettenden Plätze nicht wie ein Abstiegskandidat. Dortmund musste bis zum Schlusspfiff um den Sieg zittern. (APA/dpa, 17.3.2017)