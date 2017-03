Kraft in Qualifikation in Vikersund Zehnter

In Raw-Air-Wertung nun 24 Punkte hinter Wellinger – Stoch Erster mit Bestweite von 226,5 Metern

Vikersund – Stefan Kraft hat am Freitagabend in der Qualifikation für das Weltcup-Skifliegen in Vikersund die Führung in der norwegischen "Raw-Air"-Serie eingebüßt. Der Doppel-Weltmeister von Lahti kam auf der Weltrekordschanze bei wechselndem Wind auf den zehnten Platz (197 m), während sein Verfolger Andreas Wellinger als Zweiter bei 213 Metern landete und 29,3 Punkte mehr verbuchte.

Vor dem Teambewerb am Samstag und der Einzelkonkurrenz am Sonntag hat Vize-Weltmeister Wellinger ein Guthaben von 24 Punkten auf Kraft. Bester des Abends war der Pole Kamil Stoch, der für 226,5 Meter um nur 2,8 Punkte mehr erhielt als Wellinger. Bestplatzierter ÖSV-Springer war Michael Hayböck als Vierter (213,5 m) hinter Domen Prevc (220,5).

Alle sechs Österreicher sind am Sonntag dabei. Neben den fix qualifizierten Hayböck und Kraft sicherten sich auch Manuel Fettner (19./192,5 m), Gregor Schlierenzauer (30./199,5), Markus Schiffner (31./189) und Stefan Huber (35./186,5) ihre Startplätze unter den 40 Teilnehmern. (APA, 17.3.2017)

Qualifikation für den Skiflugbewerb am Sonntag in Vikersund:

1. Kamil Stoch (POL) 216,9 (226,5) – 2. Andreas Wellinger (GER) 214,1 (213) – 3. Domen Prevc (SLO) 207,6 (220,5) – 4. Michael Hayböck (AUT) 202,9 (213,5) – 5. Markus Eisenbichler (GER) 200,6 (213,5) – 6. Noriaki Kasai (JPN) 200,2 (214,5). Weiter: 10. Stefan Kraft 184,8 (197) – 19. Manuel Fettner 170,6 (192,5) – 30. Gregor Schlierenzauer 161,3 (199,5) – 31. Markus Schiffner 160,1 (189) – 35. Stefan Huber (alle AUT) 151,4 (186,5)