"Es gilt die Galligkeit zu bekommen"

Koller: Nein, das verbietet die Demut. Die Gegner kommen auch her, um zu gewinnen. Gegen Moldawien war es schon in der letzten Qualifikation sehr eng. Die standen hinten drin, wir sind angerannt. Wir brauchen Geduld. Es wäre hochnäsig, zu sagen, wir fahren drüber. Moldawien ist absolut kein Kanonenfutter.

STANDARD: Moldau ist die Nummer 162, Testspielgegner Finnland auf Rang 99. Österreich liegt in der Weltrangliste an 34. Stelle. Kann man sagen, alles andere als zwei Siege wären eine bittere Enttäuschung?

STANDARD: Sind Systemänderungen denkbar? Ist die Umstellung in der Abwehr auf eine Dreierkette ein Ansatz, zumal es kein Überangebot an Außenverteidigern gibt?

Koller: Ich kann das schwer beurteilen, weil es jeder Einzelne für sich selbst beantworten muss. Wir können nur darauf Einfluss nehmen, was wir sehen. Vielleicht haben wir in der Vergangenheit die Zügel etwas schleifen lassen.

Koller: Ja, aber wir kennen die Situation. Der eine spielt, der andere nicht, der eine ist in Form, der andere sitzt auf der Tribüne. Die meisten, die dabei sind, haben das schon erlebt, all das wurde immer wieder besprochen. Jetzt haben wir das Hotel gewechselt, um auch da einen neuen Reiz zu setzen. Es gilt auf dem Platz die Giftigkeit und Galligkeit zu bekommen, um wieder Siege einzufahren. Das ist entscheidend.

Koller: Mit dem beschäftige ich mich nicht. Ich habe nur Moldawien im Kopf und werde versuchen, den Spielern einzuheizen, sie so einzustellen, dass wir erfolgreich sein können. Es sind noch sechs Spiele in der Quali, da bin ich nach jetzigem Stand dabei.

Marcel Koller (56) ist seit November 2011 ÖFB-Teamchef. In der WM-Quali wurden in vier Partien erst vier Zähler geholt. Am 24. März soll gegen Moldau die Aufholjagd starten. Vier Tage später wird in Innsbruck gegen Finnland getestet.