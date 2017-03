Österreich im Teambewerb in Runde eins out

Aspen: 1:3-Niederlage gegen Angstgegner und Sieger Schweden beim Weltcupfinale

Aspen – Schweden hat am Freitag beim Alpinski-Weltcupfinale in Aspen in Runde eins Österreich eliminiert und danach den Mixed-Teambewerb (Alpine Team Event) gewonnen. Im Finale setzten sich die Schweden gegen Deutschland mit 3:1 durch, Platz drei ging durch ein 4:0 über Italien an Weltmeister Frankreich. Das ÖSV-Team belegte nach dem frühen Aus Platz fünf, der Bewerb zählt nur zu den Nationenwertungen. (APA, 17.3.2017)