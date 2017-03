Stachowitsch wird Direktorin des Instituts für Internationale Politik

Politologin tritt Nachfolge von Heinz Gärtner bzw. Cengiz Günay an

Wien – Der Vorstand des Österreichischen Instituts für Internationale Politik (OIIP) hat am Freitagabend die Politologin Saskia Stachowitsch bedingt zur Direktorin bestellt. Sie muss von der Universität Wien noch offiziell berufen werden, da es sich um eine gemeinsame Bestellung handelt. Stachowitsch folgt Heinz Gärtner beziehungsweise Cengiz Günay nach, der das OIIP interimistisch führte.



Stachowitsch arbeitete lange Jahre am Institut für Politikwissenschaft der Uni Wien und als Mitarbeiterin an mehreren europäischen Universitäten, darunter die Uni Bristol. 2016 lehrte und arbeitete sie am Zentrum für Gender- und Frauenstudien der Universität von Kalifornien in Berkeley. (red, 17.3.2017)