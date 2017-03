TV- und Radiotipps für Samstag, 18. März

"Baumeisterinnen der Republik", "Das fünfte Element", "Mulatschag"-Marathon, "Nymphomaniac 2" und "Sieben"

17.30 MAGAZIN

Bürgeranwalt Lärmbelästigung durch türkisches Lokal: Eine Nachbarin in Wien-Favoriten klagt.

Bis 18.20, ORF 2

20.15 PORTRÄT

Baumeisterinnen der Republik – Hertha Firnberg Die Nächste in der ORF-Reihe der republiksprägenden Frauen ist Hertha Firnberg. Die Vertraute Bruno Kreiskys war die erste Wissenschaftsministerin und erste sozialdemokratische Ministerin.

Bis 21.05, ORF 3

20.15 ZUKUNFTSVISION

Das fünfte Element (The Fifth Element, FRA/USA 1997, Luc Besson) New York im Jahr 2259: Die Agenten des Bösen, angeführt von Gary Oldman, attackieren die Erde. Nur Bruce Willis kann die Herrschaft des Antielements verhindern. Hübsche Setdesigns der Comiczeichner Moebius und Jean-Claude Mézières und Kostüme von Jean-Paul Gaultier.

Bis 22.50, Sat1

20.15 LIEBESKOMÖDIE

Sein Name ist Mad Dog (Mad Dog and Glory, USA 1993, John McNaughton) Cop Wayne Dobie (Robert De Niro) zieht seinen Job als Polizeifotograf dem Umgang mit der Waffe vor. Eher durch Zufall rettet er das Leben von Gangsterboss Frank Milo (Bill Murray) und bekommt dafür die hübsche Glory (Uma Thurman) als Geschenk auf Zeit. Als er Glory am Ende nicht zurückgeben möchte, entdeckt Dobie doch noch seine Kämpfernatur.

Bis 21.45, ZDF neo

21.15 JUBILÄUM

Mulatschag: Schön ist so ein Mulatschag Haben Sie Schlafstörungen und/oder ein bisschen Zeit? Die Musik- und Talksendung Mulatschag feiert ihr elfjähriges Bestehen und sendet zu diesem Anlass sieben Stunden am Stück aus den Archiven. Mit dabei zum Beispiel: Alice Cooper, Boris Bukowski, Disturbed, Drahdiwaberl, Billy Talent, Guns N' Roses. Den Anfang macht ein zweistündiges Special mit Beiträgen von Elektroskop, Freigang, Circle Creek und anderen. Mulatschaaag!

Bis 4.15, Okto

21.40 DOKU

Greenpeace – Wie alles begann ... Die Dokumentation erzählt die Geschichte der Organisation nach: vom idealistischen Grüppchen zerstrittener Umweltaktivisten zu einer der größten NGOs der Welt.

Bis 23.30, Arte

21.45 PSYCHOTHRILLER

Sturm (D/DK/NL 2009, Hans-Christian Schmid) Hannah Maynard (Kerry Fox) ist Anklägerin beim Kriegsverbrechertribunal für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag. Es gelingt ihr, eine in Berlin lebende Bosnierin zu überzeugen, gegen einen mutmaßlichen Kriegsverbrecher auszusagen. Mehrfach ausgezeichnet.

Bis 23.20, One (Eins Festival)

22.35 BOMBENSPANNUNG

Operation Walküre – Das Stauffenberg-Attentat (Valkyrie, USA/D 2008, Bryan Singer) Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg (Tom Cruise) ist ein Getreuer Adolf Hitlers, dem nach einem Feldzug in Afrika die Zweifel am Regime kommen. Er schließt sich dem Widerstand um Carl Goerdeler (Kevin R. McNally) an. Unter dem Decknamen "Operation Walküre" planen sie ein Attentat auf Hitler, bei dem Stauffenberg die Bombe im Befehlszentrum platzieren soll. Bryan Singer inszeniert die risikoreiche Operation als spannungsgeladenen Thriller mit topbesetztem Ensemble.

Bis 0.30, SRF 2

22.45 EROTIK

Nymphomaniac 2 (DK/D/F/B/GB 2013, Lars von Trier) Lars von Triers skandalträchtige Erzählung von der vom Leben gebeutelten sexsüchtigen Joe (Charlotte Gainsbourg) dauerte zu lange für einen einzelnen Film und wurde auf zwei aufgeteilt. Die Nymphomanin ist nun, an sich eher ungewöhnlich, mit Libidoverlust konfrontiert.

Bis 0.45, 3sat

22.50 PSYCHOTHRILLER

Sieben (Seven, USA 1995, David Fincher) Ein Serienkiller inszeniert seine Morde nach den sieben Todsünden. Die ermittelnden Polizisten (Morgan Freeman und Brad Pitt) begreifen das Prinzip erst nach dem zweiten Mord. Doch es gibt noch fünf weitere Todsünden. Effektvoll inszenierter Detektivfilm, der Zartbesaiteten unruhige Nächte bescheren könnte.

Bis 1.25, Sat.1