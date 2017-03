TV- und Radiotipps für Sonntag, 19. März

Anne Will: Klare Kante statt leiser Töne – Bekämpft man so die Populisten? Mit Olaf Scholz (SPD), Hamburger Bürgermeister, Norbert Röttgen (CDU), Vorsitzender des Auswärtigen Bundestagsausschusses, Ska Keller (Bündnis 90 / Die Grünen), Fraktionsvorsitzende EU-Parlament, Dirk Schümer, Europa-Korrespondent Die Welt, Gerhard Baum (FDP), Ex-Innenminister. Bis 22.45, ARD

Radio-Tipps



9.05 GESPRÄCHIG

Café Sonntag John und Doris Naisbitt sind zu Gast bei Eva Rossmann. Der Megatrends-Bestsellerautor und seine Frau forschen zur Entwicklung Chinas. Bis 10.00, Ö1

14.05 PERSÖNLICH

Menschenbilder Gisela May, Schauspielerin, Sängerin und Mutter Courage - diese Titelrolle Bertolt Brechts spielte sie 13 Jahre am Berliner Ensemble. Am 2. Dezember 2016 ist die charismatische Schauspielerin mit der markanten Stimme in Berlin gestorben. Bis 14.55, Ö1

22.05 LUSTIG

Contra – Kabarett und Kleinkunst Lukas Resetarits ist unterwegs zum runden Geburtstag, sein Kabarettprogramm heißt kurz und angepasst: 70er. Bis 23.00, Ö1

22.30 PLANLOS

Matrix – Computer und neue Medien 1) Verkümmert durch Navis unser Orientierungssinn? 2) Energiefresser Bitcoins: Ist die Kryptowährung eine Gefahr für das Klima? 3) Essen der Zukunft: Mit DNA-Test zur richtigen Ernährung? Bis 23.00, Ö1