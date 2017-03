Bayern wollen nicht über Fohlen stolpern

Münchner Erfolgslauf soll auch in Mönchengladbach prolongiert werden – Österreicher-Duell Werder vs. Leipzig – Stöger will mit Köln zurück auf Siegerstraße

Berlin – Der FC Bayern peilt am Sonntag in der deutschen Fußball-Bundesliga eine Fortsetzung seines Erfolgslaufs an. Vor dem Auswärtsspiel gegen Borussia Mönchengladbach hält der Klub von David Alaba bei fünf Siegen in Folge und ist seit 18 Pflichtspielen ungeschlagen.

Die "Fohlen" wiederum haben das Aus im Viertelfinale der Europa League gegen Schalke zu verkraften, was aber den Respekt von Bayern-Coach Carlo Ancelotti nicht mindert. "Gladbach hat es sehr gut gemacht in den vergangenen Monaten, sie haben eine gute defensive Organisation, spielen gute Konter und sind eine gute Mannschaft", erklärte der Italiener.

Der zehn Punkte zurückliegende erste Bayern-Verfolger RB Leipzig bekommt es mit Trainer Ralph Hasenhüttl sowie den ÖFB-Teamspielern Stefan Ilsanker und Marcel Sabitzer auswärts mit Werder Bremen zu tun. Der Klub von Zlatko Junuzovic, Florian Kainz und Florian Grillitsch liegt nur dank der besseren Tordifferenz vor dem Relegationsplatz.

Auch der FC Augsburg, Arbeitgeber der Österreicher Martin Hinteregger, Georg Teigl und Kevin Danso, benötigt vor eigenem Publikum gegen Freiburg dringend Punkte im Abstiegskampf. Für den FC Schalke 04 mit dessen Österreicher-Fraktion Guido Burgstaller und Alessandro Schöpf geht es nach dem Erfolgserlebnis in der Europa League im Auswärtsmatch gegen Mainz vor allem darum, Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu wahren.

Eine schwierige Aufgabe steht Bayer Leverkusen (Julian Baumgartlinger, Aleksandar Dragovic, Ramazan Özcan) im Gastspiel gegen Hoffenheim bevor. Peter Stöger hofft mit seinem 1. FC Köln daheim gegen Hertha BSC auf den ersten Sieg nach sechs erfolglosen Pflichtspielen. (APA, 17.3.2017)