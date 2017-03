Bub belästigte mehrere Frauen in Tirol sexuell

Junger Afghane folgte Opfern in ihr Wohnhaus und bedrängte sie – Bub soll angegeben haben, zehn Jahre alt zu sein

Ein zirka Zehnjähriger soll mehrere Frauen in Schwaz in Tirol sexuell belästigt haben. Der Bub sei den Frauen in ihre Wohnhäuser gefolgt und habe sie dort bedrängt, teilte die Polizei am Freitag mit. Dem Asylwerber konnten bisher fünf ähnliche Delikte nachgewiesen werden. Nach Abschluss der Einvernahme wurde er der zuständigen Kinderbetreuungseinrichtung übergeben.

Der unmündige afghanische Asylwerber soll am Donnerstag einer 75-jährigen Tirolerin gefolgt sein und hatte sie in ihre Wohnung gedrängt haben. Dort berührte er sie laut Polizei unsittlich und verletzte sie dabei. Zudem habe er fünf Euro aus der Handtasche seines Opfers geraubt und sei dann geflüchtet.

14-Jährige holte Hilfe

Eine 14-jährige Nachbarin habe die Hilferufe der 75-Jährigen gehört und den Bub daraufhin verfolgt. Sie konnte der Polizei eine "äußerst genaue" Täterbeschreibung geben, woraufhin der Bub kurze Zeit später in Schwaz ausgeforscht werden konnte.

Kurz zuvor war der Afghane bereits einer 68-jährigen Tirolerin in ein Wohnhaus gefolgt. Als er aber deren Ehemann bemerkte, ergriff er die Flucht. Bei der Befragung stellte sich laut Polizei schließlich heraus, dass der Asylwerber mindestens fünf Delikte dieser Art begangen haben dürfte.

Nach eigenen Angaben zehn Jahre alt

Der Verdächtige sei nach eigenen Angaben erst zehn Jahre alt, sagte ein Sprecher der Exekutive. Die Polizei könne dies bisher nicht zu 100 Prozent bestätigen, hieß es.