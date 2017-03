Irakische Truppen rücken auf Altstadt der IS-Hochburg Mossul vor

Soldaten steht schwieriger Häuserkampf bevor

Mossul – Bei der Offensive auf den Ostteil der IS-Hochburg Mossul rücken irakische Truppen auf die historische Altstadt und das Gebiet um die Al-Nuri-Moschee vor. Dort hatten die Islamisten 2014 ihr "Kalifat" ausgerufen. "Die Truppen versuchen, die Altstadt einzukesseln, und dann eine Offensive von allen Seiten zu starten", sagte ein Sprecher der irakischen Polizei am Freitag.

Bei ihrem Vormarsch treffen die irakischen Truppen auf erbitterten Widerstand. In den engen und verwinkelten Gassen der Altstadt steht den Soldaten ein schwieriger Häuserkampf gegen die in der Stadt verbliebenen Kämpfer des "Islamischen Staates" (IS) bevor.

Zur Strategie des Vormarsches gehört die Abriegelung von Zufahrtstraßen, um Selbstmordattentätern mit Autobomben den Weg zu versperren. Am Mittwoch war es einem Attentäter gelungen, die Linien der irakischen Sicherheitskräfte mit einem Bulldozer zu durchbrechen und sich in die Luft zu sprengen. Dabei waren vier Soldaten getötet und mehrere Armeefahrzeuge zerstört worden.

In der seit Monaten umkämpften Stadt befinden sich nach Schätzungen der USA noch 2.000 IS-Kämpfer. Etwa 600.000 Zivilisten sind in den von den Extremisten kontrollierten Stadtvierteln eingeschlossen. Die mit US-Luftangriffen unterstützte Koalition zur Eroberung der Stadt besteht neben irakischen Truppen auch aus kurdischen Peschmerga-Kämpfern und Schiitenmilizen.

Der IS hat in den vergangenen Monaten große Teile seines Gebietes im Irak und in Syrien verloren. Mossul ist seine letzte verbliebene Hochburg im Irak. (APA/Reuters, 17.3.2017)