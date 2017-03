EU erneuert Millionenstrafen für Luftfrachtkartell

Elf Unternehmen betroffen

Brüssel – Die EU-Kommission hat in einer Kartellentscheidung von 2010 erneut Strafen von mehreren hundert Millionen Euro gegen Luftfracht-Unternehmen verhängt. Die Konzerne, darunter Air France-KLM, British Airways und Cathay Pacific, müssen insgesamt 776 Millionen Euro berappen, teilte die Brüsseler Behörde mit. Die Unternehmen hätten sich zwischen 1999 bis 2006 bei Preisen für Lieferungen in und aus dem Europäischen Wirtschaftsraum abgesprochen. SAS kündigte in einer ersten Reaktion Berufung an.

Betroffen sind auch Martinair, Air Canada, Japan Airlines, Cargolux, LAN Chile und Singapore Airlines. Lufthansa und ihre Tochter Swiss Air wurde die Strafe erlassen, weil sie die Kartellwächter über die Absprachen informierten. Eine erste Geldbuße der Kommission von fast 800 Millionen war 2015 vom EU-Gericht in Luxemburg wegen Verfahrensfehlern aufgehoben worden. Daraufhin hatten Unternehmen wie die Deutsche Bahn und BMW geklagt. (Reuters, 17.3.2017)