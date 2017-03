Zwei Tote bei Lawine in St. Anton

Die Bergrettung war um 12.30 alarmiert worden

St. Anton am Arlberg – Bei einem Lawinenabgang in St. Anton am Arlberg (Bezirk Landeck) starben am Freitag zwei Menschen. Laut ersten Informationen der Polizei wurden zwei Wintersportler im freien Skiraum im Bereich des "Hinteren Rendl" von einer Lawine erfasst und verschüttet.

Die beiden konnten von den Rettungskräften nur noch tot geborgen werden. Näheres zum Unfallhergang war vorerst nicht bekannt, da der Einsatz noch lief. Die Alarmierung war bei der Leitstelle kurz vor 12.30 Uhr eingegangen.

Erst am Mittwoch waren ebenfalls in Tirol im Bereich des Jochgrubenkopfs vier Menschen bei einem Lawinenabgang umgekommen. Die Lawine dürfte rund 700 Meter lang gewesen sein, der Abriss war laut Exekutive rund zwei Meter hoch.

Weiteres Lawinenopfer tot



Ein niederländischer Snowboarder, der am Montag im Bereich des Gaislachkogels in Sölden (Bezirk Imst) von einer Lawine erfasst und verschüttet worden war, ist am Freitag an den Folgen des Unglücks verstorben. Nach Angaben der Polizei war der 35-Jährige nach 18 Minuten von den Einsatzkräften aus einer Tiefe von rund 1,6 Metern geborgen, an Ort und Stelle reanimiert und mit lebensgefährlichen Verletzungen in die Innsbrucker Klinik geflogen worden. Am Freitag hieß es, der Mann sei im Krankenhaus verstorben. (APA, 17.3.2017)