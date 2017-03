Schalke im Viertelfinale gegen Ajax Amsterdam

Auslosung: Manchester United trifft auf RSC Anderlecht

Nyon – Der FC Schalke 04 trifft im Viertelfinale der Europa League auf Ajax Amsterdam. Das hat die Auslosung am Freitag in Nyon ergeben. Für den Klub von Guido Burgstaller und Alessandro Schöpf geht es um die erste Semifinalteilnahme im Europacup seit 2011, als man in der Champions League Manchester United unterlag.

Die weiteren Paarungen lauten RSC Anderlecht – Manchester United, Celta Vigo – KRC Genk und Olympique Lyon – Besiktas Istanbul. (APA, 17.3.2017)

Europa League, Viertelfinale

RSC Anderlecht – Manchester United

Celta Vigo – KRC Genk

Ajax Amsterdam – Schalke 04 (Burgstaller, Schöpf)

Olympique Lyon – Besiktas Istanbul

Spieltermine: 13. und 20. April

Halbfinale am 4. und 11. Mai

Finale am 24. Mai in Solna (Schweden)