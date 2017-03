Milliardenabkommen zwischen China und Saudi-Arabien

Ausbau der wirtschaftlichen Zusammenarbeit geplant

Peking – Saudi-Arabien und China wollen mit Abkommen in Milliardenhöhe ihre wirtschaftliche Zusammenarbeit ausbauen. Während des Besuchs des saudischen Königs Salman bin Abdulaziz in Peking unterzeichneten die Länder Absichtserklärungen und Investitionsvereinbarungen im Wert von 65 Mrd. Dollar (rund 60 Mrd. Euro), wie chinesische Staatsmedien am Freitag berichteten.

Dabei sollen Kooperationen in Bereichen wie Energie, Finanzen und Raumfahrt gestärkt werden. China ist seit 2015 der wichtigste Handelspartner Saudi-Arabiens und einer der größten Abnehmer von Öl. Wegen des niedrigen Öl-Preises sucht König Salman nach neuen Einnahmequellen für sein Land und setzt dabei auch auf Investitionen aus China. Bei einem Treffen am Donnerstag bezeichnete Chinas Präsident Xi Jinping Saudi-Arabien als "globalen Partner" für die "Neue-Seidenstraße" der Chinesen.

Für das Handelsnetz, das bis nach Europa und Afrika reicht, investiert Peking derzeit in zahlreichen Ländern in Eisenbahnen, Straßen, Pipelines und andere Infrastruktur-Projekte. Am Freitag wurde Salman? auch von Chinas Premier Li Keqiang empfangen. (APA, 17.3.2017)