Israel greift Ziele in Syrien an

Schwerster Zwischenfall seit Beginn des syrischen Bürgerkriegs – Offenbar Hisbollah im Visier

Jerusalem/Damaskus – In der Nacht zu Freitag hat sich der schwerste militärische Zusammenstoß zwischen Israel und Syrien seit Beginn des syrischen Bürgerkriegs vor sechs Jahren ereignet. Die Luftwaffe habe Angriffe auf mehrere Ziele in Syrien geflogen, teilte die israelische Armee am Freitag mit. Als Reaktion darauf seien mehrere Flugabwehrraketen aus Syrien abgeschossen worden.

Die Raketen hätten ihre Ziele verfehlt, eine von ihnen sei vom Luftabwehrsystem der israelischen Armee abgefangen worden, hieß es weiter. Israelischen Medien zufolge wurde sie nördlich von Jerusalem abgefangen. Wegen der Raketenangriffe aus Syrien wurde laut Armee im Jordantal nächtlicher Sirenenalarm ausgelöst.

Medienberichten zufolge galten die israelischen Luftangriffe in Syrien Waffenlieferungen der libanesischen Hisbollah-Miliz, die 2006 mit Israel im Krieg war und nun an der Seite von Syriens Präsident Bashar al-Assad kämpft. Seit dem Sechs-Tage-Krieg im Jahr 1967 befinden sich Israel und Syrien bis heute offiziell im Kriegszustand. (APA, 17.3.2017)