Rekordstart: "Horizon Zero Dawn" verkaufte sich bereits 2,6 Millionen Mal

Erfolgreichste neue, exklusive PS4-Marke – Weiterführung in Arbeit

Das Sci-Fi-Abenteuer "Horizon Zero Dawn" konnte den bislang erfolgreichsten Marktstart einer neuen Sony-Marke für PlayStation 4 verzeichnen. Einer Aussendung des Herstellers zufolge wurden in den ersten zwei Wochen mehr als 2,6 Millionen Exemplare des Spiels verkauft. Von Sonys Eigenmarken startete in dieser Konsolengeneration lediglich die Action-Adventure-Fortsetzung "Uncharted 4" erfolgreicher. Nathan Drakes vorerst letzte Schatzsuche verkaufte sich in der ersten Woche mehr als 2,7 Million Mal.

Weiterführung in Arbeit

"Die Entwicklung des Spiels war eine Herzensangelegenheit, und insofern ist es äußerst befriedigend zu sehen, dass es bei Spielern die gleiche Leidenschaft und Begeisterung hervorruft, die wir selbst während der Spielentwicklung fühlten", sagt Hermen Hulst, Geschäftsführer des Herstellers Guerilla Games und deutet eine Fortsetzung des Sci-Fi-Spektakels an. "Dies ist erst der Anfang von Aloys Geschichte und unserer Erkundung der Welt von 'Horizon Zero Dawn'. Das Team arbeitet bereits an einer Weiterführung der Geschichte."

Wann die Erweiterung oder gar ein zweiter Teil erscheinen sollen, wurde noch nicht verraten. (red, 17.3.2017)