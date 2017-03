CeBIT-Partnerland Japan ist stark bei Roboter-Technik

IT-Messe in Hannover wurde von Publikumsschau zur Business-Veranstaltung

Mit Japan ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt diesmal Partnerland der deutschen IT-Messe CeBIT 2017 (20.- 24. März). Mehr als 120 japanische Unternehmen werden auf dem Messegelände in Hannover (Niedersachsen) vertreten sein, darunter auch Konzerne wie Toyota.

Das asiatische Land ist unter anderem vorn dabei, wenn es um menschenähnliche Roboter geht. Sie sollen sich angesichts der alternden japanischen Bevölkerung unter anderem um die Seniorenpflege kümmern.

Vor dem Hintergrund der technologischen Umwälzungen versucht die Regierung in Tokio unter dem Stichwort "Society 5.0" die japanische Gesellschaft grundlegend zu verändern. Ziel ist, die Basis für eine datengetriebene Industrie zu schaffen. Das setzt schon bei den Kindern in den Schulen an und überträgt sich in die Unternehmen. In Japan sind 450 deutsche Unternehmen mit Niederlassungen vertreten.

Rivalen aus China und Südkorea

Zugleich machen der japanischen Elektronik-Industrie, die einst Konkurrenten in den USA und Westeuropa in Angst versetzte, inzwischen massiv Rivalen aus China und Südkorea zu schaffen. Das Flaggschiff Sony hat eine jahrelange harte Sanierung hinter sich, Toshiba suchte neue Erlösquellen mit dem Einstieg ins Atomgeschäft in den USA und wurde jetzt von dieser Sparte in die Krise gezogen. Große Hoffnungen setzt die japanische Industrie auf die Olympischen Spiele 2020 in Tokio, bei denen Technologie aus dem Land ins Rampenlicht kommen soll.

Businessmesse

Die jährliche CeBIT findet seit 1986 vier Wochen vor der größeren Hannover Messe statt, von der sie sich als eigenständige Veranstaltung abgespalten hat. Die Ursprünge des Kürzels gehen zurück auf den etwas sperrigen Titel "Centrum für Büroautomation, Informationstechnologie und Telekommunikation" (davor: "Centrum der Büro- und Informationstechnik"). Die von der Deutschen Messe AG veranstaltete Leistungsschau hat sich im Laufe der Jahre von einer breit angelegten Publikums- zur reinen Businessmesse für Informationstechnik verändert. Statt Computern steht heute die digitale Durchdringung von Wirtschaft und Gesellschaft im Fokus. (APA, 18.3.2017)