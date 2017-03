Indian Wells: Thiem verliert knapp gegen Wawrinka

6:7 im dritten Satz gegen US-Open-Sieger

Indian Wells – Dominic Thiem hat in der Nacht auf Freitag MEZ das Viertelfinale des Masters-1000-Turniers in Indian Wells gegen Stan Wawrinka knapp verloren. Der 23-jährige Niederösterreicher unterlag dem US-Open-Sieger aus der Schweiz nach 2:31 Stunden mit 4:6,6:4,6:7(2) und verpasste damit in seinem vierten Viertelfinale auf diesem ATP-Level sein erstes Semifinale. Thiem spielt nun kommende Woche in Miami. (APA, 17.3.2017)

Viertelfinale: Stan Wawrinka (SUI-3) – Dominic Thiem (AUT-8) 6:4,4:6,7:6(2)

Halbfinal-Tableau: Carreno Busta (21) – Wawrinka (3); Sock (17)/Nishikori (4) – Federer (9)/Kyrgios (15)