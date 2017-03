Schalke nach 2:2 in Gladbach weiter

Burgstaller geht leer aus. ManUnited ebenfalls aufgestiegen. Roma nach Spektakel ausgeschieden

Wien – Schalke hat das deutsche Duell mit Borussia Mönchengladbach gewonnen und steht damit im Europa-League-Viertelfinale. Die "Königsblauen" erreichten im Achtelfinal-Rückspiel beim Liga-Rivalen ein 2:2, was nach dem 1:1 aus dem Hinspiel aufgrund der Auswärtstorregel zum Weiterkommen reichte.

Andreas Christensen (26.) und Mahmoud Dahoud (45.) sorgten vor der Pause nur für eine vermeintlich komfortable 2:0-Führung der Hausherren. Schalke schlug nach dem Seitenwechsel zurück und schaffte dank Treffer von Leon Goretzka (64.) und Nabil Bentaleb (68./Hand-Elfmeter) noch den Ausgleich. Bei den Gästen spielte Guido Burgstaller durch, Alessandro Schöpf wurde in der 88. Minute eingewechselt.

Manchester United stieg mit einem Heim-1:0 über Rostow auf, die erste Partie in Russland hatte 1:1 geendet. Das Tor für den englischen Rekordmeister erzielte Juan Mata (70.) nach Fersler-Vorlage von Zlatan Ibrahimovic.

In einer rasanten Partie verabsäumte es die AS Roma gegen Olympique Lyon, den 2:4-Rückstand aus dem Hinspiel in Frankreich wettzumachen – das 2:1 im Olympiastadion war zu wenig für den Serie-A-Vertreter. Ebenfalls im Viertelfinale stehen Anderlecht (1:0 und gesamt 2:0 über Apoel Nikosia) sowie Ajax Amsterdam (2:0 und gesamt 3:2 über FC Kopenhagen).

Ebenfalls aufgestiegen sind Besiktas Istanbul, Celta Vigo und Genk Die Türken gewannen im daheim gegen Olympiakos Piräus mit 4:1, obwohl sie mehr als eine Hälfte lang in Unterzahl agierten, und kamen mit einem Gesamtscore von 5:2 weiter.

Celta siegte bei Salzburgs Gruppengegner Krasnodar mit 2:0 und hatte mit einem Gesamt-4:1 das bessere Ende für sich. Rapids Gruppenrivalen Genk reichte ein Heim-1:1 im belgischen Duell mit Gent, um nach dem 5:2 im Hinspiel aufzusteigen. (APA, 16.3.2017)