Rapids Grahovac leihweise zum FK Astana

Rapid verleiht den Mittelfeldspieler bis Februar 2018 nach Kasachstan

Wien/Astana – Rapid-Mittelfeldmann Srdjan Grahovac wechselt bis Februar 2018 leihweise zum kasachischen Meister FK Astana. Wie der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mitteilte, müsse der ehemalige U21-Teamkapitän von Bosnien und Herzegowina lediglich noch die sportmedizinischen Tests absolvieren. Für Rapid erzielte der 24-Jährige in 86 Pflichtspielen 4 Tore, kam im Frühjahr aber kaum mehr zum Zug.

Die aktuelle kasachische Ganzjahresmeisterschaft ist zwei Runden alt. Astana spielte 2015/16 in der Gruppenphase der Champions League und in der laufenden Saison in jener der Europa League. Grahovac war im Sommer 2014 nach Hütteldorf gekommen, nach Ablauf der Astana-Leihe könnte eine Kaufoption schlagend werden. (APA, 16.3.2017)