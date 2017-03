Kraft triumphiert beim Weltcup in Trondheim

Österreicher holt seinen sechsten Saisonsieg vor Stjernen und Wellinger und übernimmt in der Raw-Air-Wertung wieder die Führung

Trondheim – Stefan Kraft hat nach dem Rückschlag am Vortag eindrucksvoll zurückgeschlagen. Der 23-jährige Doppel-Weltmeister holte am Donnerstag in Trondheim seinen bereits sechsten Weltcup-Saisonsieg und übernahm auch wieder die Führung in der "Raw-Air"-Wertung. Kraft gewann mit 138 und 142,5 Metern sowie 302,0 Punkten 7,7 Zähler vor dem Norweger Andreas Stjernen, Andreas Wellinger (GER) wurde Dritter.

Kraft hat damit in der "Raw-Air"-Wertung wieder die Führung von Wellinger übernommen, der Salzburger führt knapp fünf Punkte vor dem Deutschen. Zudem hat Kraft mit seinem insgesamt zehnten Weltcupsieg seine Führung im Gesamt-Weltcup auf den Polen Kamil Stoch auf 86 Punkte ausgebaut. Der Weltcup-Tross übersiedelt nun auf die Skiflug-Schanze in Vikersund. (APA, 16.3.2017)

Ergebnisse des Weltcup-Skispringens am Donnerstag in Trondheim:

1. Stefan Kraft (AUT) 302,0 Punkte (138,0m /142,5)

2. Andreas Stjernen (NOR) 294,3 (138,5/138,0)

3. Andreas Wellinger (GER) 289,6 (133,0/141,5)

4. Markus Eisenbichler (GER) 288,7 (141,0/140,0)

5. Johann Andre Forfang (NOR) 281,0 (135,5/136,0)

6. Peter Prevc (SLO) 270,2 (133,0/134,5)

7. Richard Freitag (GER) 268,4 (133,0/135,0)

8. Roman Koudelka (CZE) 264,4 (130,0/132,5)

9. Daniel-Andre Tande (NOR) 261,3 (127,0/132,0)

10. Manuel Fettner (AUT) 260,4 (128,0/134,0)

Stand Weltcup nach dem Donnerstag-Bewerb in Trondheim:

1. Stefan Kraft (AUT) 1420

2. Kamil Stoch (POL) 1334

3. Daniel-Andre Tande (NOR) 1181

4. Andreas Wellinger (GER) 988

5. Maciej Kot (POL) 927

Zwischenstand "Raw Air" (nach 7 von 11 Bewerben/inklusive Qualifikationen):

1. Kraft 1.237,1 Punkte

2. Wellinger 1.231,8

3. Eisenbichler 1.206,2

4. Stjernen 1.200,8

5. Forfang 1.164,9

6. P. Prevc 1.160,0

7. Stoch 1.147,0

8. Freitag 1.137,6