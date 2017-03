Sechs Personen ins Spital eingeliefert

Catania/Ätna – Zehn Personen sind am Donnerstag bei der Explosion eines Kraters des Vulkans Ätna verletzt worden. Die Touristen waren auf dem Berg unterwegs und wurden von Lava-Geröll getroffen. Niemand schwebe in Lebensgefahr, berichteten italienische Medien. Sechs der Verletzten wurden in Krankenhäuser in Catania und Acireale eingeliefert. (APA, 16.3.2017)