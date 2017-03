Gold an Prommegger, Silber an Karl

Salzburger krönt sich im Parallel-Riesentorlauf in der Sierra Nevada zum Doppelweltmeister

Sierra Nevada – Die österreichischen Snowboarder haben am Donnerstag bei den Weltmeisterschaften in der Sierra Nevada Gold und Silber im Parallel-Riesentorlauf geholt. Am Tag nach dem Gewinn von zweimal Gold und einmal Silber im Parallel-Slalom bestritten erneut Benjamin Karl und Andreas Prommegger das Herren-Finale. Und erneut siegte Prommegger, es ist auch der insgesamt zweite WM-Titel des Salzburgers. Bronze ging an den Schweizer Nevin Galmarini.

Österreichs Damen schieden spätestens im Viertelfinale aus, darunter auch die neue Slalom-Weltmeisterin Daniela Ulbing. Der Titel ging an die auch im alpinen Ski-Lager engagierte Tschechin Ester Ledecka, am Vortag im Endlauf Ulbing unterlegen. Sie besiegte im Finale die Schweizer Olympiasiegerin Patrizia Kummer. Bronze holte sich die Russin Jekaterina Tudegeschewa. (APA, 16.3.2017)

Snowboard-Weltmeisterschaften vom Donnerstag – Parallel-Riesentorlauf:

Herren, Finale: 1. Andreas Prommegger (AUT) – 2. Benjamin Karl (AUT). Im "kleinen" Finale: 3. Nevin Galmarini (SUI) – 4. Radoslaw Yankow (BUL). Im Viertelfinale out u.a.: 8. Sebastian Kieslinger. In Qualifikation out: 31. Alexander Payer (beide AUT)

Damen, Finale: 1. Ester Ledecka (CZE) – 2. Patrizia Kummer (SUI). Im "kleinen" Finale: 3. Jekaterina Tudegeschewa (RUS) – 4. Ramona Theresia Hofmeister (GER). Im Viertelfinale out u.a.: 6. Julia Dujmovits – 7. Daniela Ulbing – 8. Ina Meschik. Im Achtelfinale out u.a.: 12. Sabine Schöffmann (alle AUT). In Qualifikation disqualifiziert.: Claudia Riegler (TV/AUT)