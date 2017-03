Gottschalks Sat.1-Show "Little Big Stars" startet am 23. April

Show-Altmeister lädt begabte Kinder aus der ganzen Welt ein

Berlin – Der Termin steht: Thomas Gottschalk (66) startet am 23. April mit seiner neuen Sat.1-Show "Little Big Stars". Das teilte der Privatsender am Donnerstag mit. Darin lädt der Show-Altmeister besonders begabte Kinder aus der ganzen Welt ein, "egal ob Mini-Gourmet, Pianist, Physiker, BMX-Fahrer, Cheerleader oder Dino-Experte".

Es gehe nicht um Wettbewerb, es gebe auch keine Jury. Geplant seien mehrere Ausgaben, eine Anzahl wurde nicht genannt. "Die Show ist perfekt für Kinder, Eltern und Großeltern – bin ich alles – und sie funktioniert ohne große Stars, denn die kleinen sind viel lustiger", zitierte Sat.1 den Entertainer in der Mitteilung. (APA, 16.3.2017)