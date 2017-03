ORF feiert André Hellers 70er mit einem Schwerpunkt

Heller wird am 22. März 70 Jahre alt – Programmtag in ORF III am 19. März, neues Filmporträt und Heller-Nacht in ORF 2 am 20. März

Wien – André Heller Tag und Nacht: Der ORF würdigt den Universalkünstler, der am 22. März seinen 70. Geburtstag feiert mit einem umfangreichen Programmschwerpunkt. ORF III stellt am Sonntag (19. März) ab 11 Uhr einen ganzen Tag mit elf Produktionen von und mit Heller in den Dienst des Jubilars, ORF 2 zeigt am 20. März ein neues Filmporträt als Auftakt einer fünfteiligen Geburtstagsnacht.

Heller sei "einer der bedeutendsten und einflussreichsten Künstler Österreichs und Europas", zeigte sich ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz in einer Aussendung begeistert. Sein Schaffen habe ihn "jahrzehntelang begleitet, beeindruckt und nachdenklich gestimmt". (APA, 16.3.2017)