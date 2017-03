"Counter-Strike: Global Offensive": Neue Karte lässt in Venedig Bomben entschärfen

Neues Update für "Global Offensive" veröffentlicht

Valve hat mit dem jüngsten Update eine neue Karte für den Multiplayer-Shooter "Counter-Strike: Global Offensive" sowie grafisch überarbeitete Modelle für die Phoenix-Terrorist-Fraktion veröffentlicht. Die neue Karte "Canals" ist den Entwicklern zufolge in einer "historischen italienischen Stadt" angesiedelt und wurde offensichtlich nach dem Vorbild Venedig gestaltet.

Bombenjagd

In Canals treten Teams in den Schuhen des SEAL Team 6 und der Phoenix Terrorists gegeneinander an. Das Seal-Team hat dabei die Aufgabe, vor Ablauf des Timers zwei Bomben zu entschärfen.

Trotz des realistischen Settings wurde die Präsentation der Karte laut Valve absichtlich klar strukturiert und ohne viele Details umgesetzt, um eine gute Sichtbarkeit zu gewährleisten. Moddern stehe es aber frei, basierend auf den neuen Modellen eigene Karten zu erstellen. (zw, 16.3.2017)