Medienbehörde weist Beschwerde Hofers gegen ORF zu Tempelberg ab

ORF-Gesetz mit unvollständiger Frage nicht verletzt – Beschwerde "unbegründet"

Wien – Der ORF hat mit Ingrid Thurnhers Frage zu Norbert Hofers Erlebnissen auf dem Tempelberg in Jerusalem das ORF-Gesetz nicht verletzt, entschied die Medienbehörde in erster Instanz, vorerst nicht rechtskräftig. Die KommAustria wies die Beschwerde Hofers ab – die sich auch gegen Thurnhers "übertriebenes Augenrollen" richtete.

Der ORF habe in "Das Duell" Objektivitätsgebot und Sorgfaltspflichten eingehalten, entschied die Behörde. Hofer kann dagegen beim Bundeskommunikationssenat Beschwerde einlegen.

Die Medienbehörde ließ Donnerstag mit dem Bescheid verlauten: "Der ORF hat in seiner am 19. Mai 2016 im Programm von ORF 2 ausgestrahlten Live-Sendung 'Das Duell' den damaligen Präsidentschaftskandidaten Ing. Norbert Hofer mit sorgfältig erlangten Rechercheergebnissen konfrontiert und dabei nicht gegen die im ORF-Gesetz ausgeführten Objektivitätsvorgaben verstoßen."

Behörde wörtlich: "Vom Ermessensspielraum gedeckt"

In der Entscheidung der Behörde heißt es wörtlich etwa: "Eine Konfrontation der sich einer Bundespräsidenten-Wahl stellenden Kandidaten mit Unklarheiten bzw. Widersprüchen ihrer Aussagen in Bezug auf ein konkretes Thema im Verhältnis zu den Rechercheergebnissen des Beschwerdegegners (Anm: ORF) bildet ein Kernelement der journalistischen Tätigkeit auch des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, ist zweifelsfrei von öffentlichem Informationsinteresse und im gegebenen Kontext daher vom Ermessensspielraum des Beschwerdegegners gedeckt."

Nicht unsachlich

"Die KommAustria kann daher nicht erkennen, dass die Entscheidung des Beschwerdegegners, das beschwerdegegenständliche Thema im Rahmen der Live Diskussionssendung aufzuwerfen, unsachlich oder nicht sachspezifisch gewesen wäre und deshalb dem Objektivitätsgebot widersprochen hätte."

"Keine Klarstellung"

"Aus dem Ablauf der maßgeblichen Sendungssequenz ergibt sich, dass der Beschwerdeführer die ihm mit der relativ offenen Fragestellung (Möglichkeit einer Verwechslung) eingeräumte Gelegenheit, seinen Standpunkt darzustellen, augenscheinlich vor allem als 'Angriff' interpretiert hat, und darauf aufbauend dem Beschwerdegegner (ORF) mangelnde Objektivität vorgeworfen hat. Dass der Beschwerdeführer demgegenüber keine Klarstellung dahingehend vorgenommen hat, dass der Delegation am 30. Juli 2014 von den Sicherheitskräften vor Ort die Auskunft erteilt worden war, es habe sich ein Terroranschlag mit einer schwer bewaffneten Frau ereignet, dessen unmittelbarer Augenzeuge er aber offenkundig nicht war, hat letztlich auch zu dem entstandenen Eindruck beitragen, dass ein ungeklärter Sachverhalt vorliegt. Ein Verstoß des Beschwerdegegners gegen das Objektivitätsgebot bzw. den Grundsatz 'audiatur et altera pars' kann darin nicht erkannt werden."

Die Vorgeschichte

Die Vorgeschichte: In der ORF-Wahlkonfrontation zwischen den Präsidentschaftskandidaten Alexander Van der Bellen und Norbert Hofer am 19. Mai fragte Moderatorin Ingrid Thurnher Hofer zu seinen Erlebnissen bei einem Besuch auf dem Tempelberg.

Hofer berichtete vor der Diskussion, er habe am 30. Juli 2014 eine Frau mit Handgranate und Maschinengewehr am Tempelberg gesehen haben, die neben ihm erschossen wurde. Thurnher konfrontierte ihn mit Recherchen, die dem widersprachen – aber offenbar nicht vollständig waren. In einem "ZiB 1"-Beitragräumte der ORF ein, dass israelische Medienberichte über eine zum fraglichen Zeitpunkt vor dem Tempelberg angeschossene Frau in der ORF-Recherche fehlten.

Die Beschwerde

Rechtsanwalt Michael Rami brachte für Hofer Ende Mai eine Beschwerde bei der KommAustria gegen die Sendung ein. Der ORF habe dem Publikum "den falschen Eindruck vermittelt, dass der geschilderte Vorfall gar nicht stattgefunden hätte".

Der ORF habe Hofer "völlig überraschend mit einem Vorhalt konfrontiert, der in einer Live-Sendung gar nicht adäquat widerlegbar ist, aber leicht zu widerlegen gewesen wäre, hätte man den Beschwerdeführer rechtzeitig vor der Sendung darauf hingewiesen, dass man vorhabe, seine Schilderung des Vorfalls in Zweifel zu ziehen". Und der ORF habe in der Sendung nicht erwähnt, "dass aufmerksame Zuseher noch während der Sendung darauf hinwiesen, dass die Recherchen falsch waren".

"Übertriebenes Augenrollen"

Außerdem habe Moderatorin Ingrid Thurnher versucht, mit "bestimmten Stilmitteln" wie "Sprechen im Singsang-Ton, übertriebenem Augenrollen" Hofer lächerlich zu machen. Hofer sei "durch diese Rechtsverletzungen unmittelbar geschädigt" worden. Die Medienbehörde sollte prüfen, ob der ORF das ORF-Gesetz verletzt hat. Das hat sie nun getan. (red, 16.3.2017)