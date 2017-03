Porr kauft deutsche Straßenbaufirma Heijmans

Unternehmen mit 700 Mitarbeitern um 60 Millionen Euro von niederländischem Konzern erworben

Wien – Der börsennotierte Baukonzern Porr ist in Deutschland auf Expansionskurs. Die Österreicher übernehmen wie vorige Woche bekanntgegeben die deutsche Baufirma Heijmans Oevermann GnbH mit Sitz in Münster. Am Mittwoch wurde der Kaufvertrag unterzeichnet. Der Kaufpreis beträgt 60 Mio. Euro. Die Wettbewerbsbehörden müssen noch zustimmen, so Porr am Donnerstag.

Die Heijmans Oevermann GmbH gehörte seit 2007 zum niederländischen Baukonzern Heijmans NV und setzte zuletzt mit 700 Mitarbeitern 215 Mio. Euro um. Künftig wird das unter anderm auf Straßen- und Flugplatzbau spezialisierte Unternehmen als 100-Prozent-Tochter der Porr Deutschland GmbH unter dem Firmennamen Oevermann GmbH auf dem Markt auftreten. (APA, 16.3.2017)